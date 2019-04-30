На дилерской конференции в Милане компания FCA Rus назвала лучших российских дилеров. Основные цели исследования – улучшение качества обслуживания клиентов, расчет экономической эффективности центров, выявление недочетов, сообщает пресс-служба FCA Rus. Данные, полученные в результате оценки, дают понимание, над чем необходимо работать тому или иному центру, чтобы повысить лояльность к брендам Jeep, Chrysler или Fiat Professional.

Так, в первом квартале 2019 года FCA Rus огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018». Лучшими дилерскими центрами двух столиц стали Рольф Центр (дилерский центр расположен в Москве и обслуживает автомобили Jeep) и АРМ-Сервис (дилерский центр расположен в Москве и обслуживает автомобили Fiat Professional). Среди региональных дилерских центров лучшими предприятиями по сервису стали Эхо-Н из Самары (дилерский центр работает с автомобилями Jeep) и АвтоТракт из Владимира (дилерский центр работает с автомобилями Fiat Professional).

Также отдельно был отмечен московский Автолайт-Восток, специализирующийся на автомобилях Jeep и Chrysler. При оценке дилера были выявлены высокие показатели работы и профессионализм сотрудников.