KIA представила спецсерию Stinger GTS для рынка США

На Нью-Йоркском международном автосалоне состоялась премьера специальной серии KIA Stinger GTS. Новинка поступит на рынок США весной 2019 года и будет выпущена ограниченным тиражом всего в 800 экземпляров, сообщает пресс-служба корейской марки.

Спортивный фастбек KIA Stinger GTS получил новую динамическую систему полного привода D-AWD (динамическая система полного привода), которая предусматривает дрифт-режим. Она призвана закрыть промежуток в характеристиках между полноприводными и заднеприводными версиями Stinger GT.

Stinger GTS предлагается как в полноприводной, так и в заднеприводной версии, при этом он оснащен тем же двигателем, что и Stinger GT – V6-битурбо объемом 3,3 литра, имеющим мощность 365 л.с. и крутящий момент 510 Нм. Двигатель агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобили специальной серии отличают спортивные элементы из карбона, а также эксклюзивный премиальный оранжевый цвет кузова Federation. В отделке салона Stinger GTS использованы еще более качественные материалы: рулевое колесо и центральная консоль обтянуты алькантрой, а отделка потолка выполнена из микрофибрового материала Chamude, напоминающего замшу.

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