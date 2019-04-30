Краснодарский край опередил Москву по продажам автомобилей с пробегом в 1 квартале

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг крупнейших региональных рынков легковых автомобилей с пробегом по итогам 1 квартала 2019 года. Лидерство здесь, как и прежде, удерживает Московская область с результатом 73,2 тыс. единиц.

А вот на вторую строчку рейтинга поднялся Краснодарский край, в котором за три месяца было перепродано 59,3 тыс. легковых машин. По этому показателю южный регион обошел российскую столицу, объем вторичного рынка которой составил 57,8 тыс. экземпляров. Как отмечают эксперты агентства, в то время как в Москве продажи автомобилей с пробегом падают, в Краснодарском крае они растут.

Также в пятерку крупнейших региональных вторичных рынков попадают Санкт-Петербург (38,5 тыс. шт.) и Ростовская область (33,7 тыс. шт.). При этом более подробная информация о состоянии рынка легковых автомобилей с пробегом в других субъектах РФ содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

О том, почему в одних регионах страны подержанные автомобили продаются лучше, а в других – хуже, можно будет узнать на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

Быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке поможет калькулятор «Оценить авто».