Volvo открыла новый дилерский центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось официальное открытие нового полноразмерного дилерского центра Volvo Car Автолидер. Пространство площадью 446 кв. м полностью соответствует концепции Volvo Retail Experience (VRE), сообщает пресс-служба Volvo Car Russi

В салоне Volvo Car Автолидер будет представлен весь модельный ряд Volvo. В нем будет осуществляться продажа новых автомобилей Volvo и автомобилей с пробегом, а также их сервисное обслуживание по программе «Персональный сервис Volvo».

«Екатеринбург является стратегически важным городом для развития бизнеса Volvo. У нас уже есть один партнер на юге города, и я уверен, что появление второго дилера особенно порадует наших клиентов, проживающих на севере Екатеринбурга», – заявил директор по развитию дилерской сети Volvo Car Russia Роман Пучков.

На сегодняшний день дилерская сеть Volvo Cars в России состоит из 37 дилерских центров в 20 городах. По итогам первого квартала 2019 года продажи Volvo на российском рынке составили 1616 автомобилей – на 72,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2019 года на российском рынке появятся новый седан Volvo S60 и среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country, а также обновленный внедорожник ХС90.

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