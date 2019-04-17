В России числится 3466 автомобильных дилеров

В рамках мониторинга, проводимого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», было установлено, что на середину апреля 2019 года в нашей стране насчитывалось 3466 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Как отмечают эксперты агентства, за последние три месяца их количество даже немного выросло – в январе было 3450 дилеров. Увеличение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 135 новых дилерских контрактов, а расторгнуто – 119.

Из марок, дилерские сети которых расширились, стоит отметить китайские Haval (+10 шт.) и DFM (+6 шт.). На 5 дилерских центров больше стало у KIA и Zotye, на 4 – у LADA и Isuzu. Кроме этого, по 3 новых дилера появилось у Audi, Datsun и Genesis. А еще у целого ряда компаний прибавилось по одному дилерскому центру.

Среди брендов, которые за последние три месяца теряли своих дилеров, особо выделяется китайский Lifan (-28 шт.). Также в этом плане стоит отметить и других автопроизводителей из Поднебесной, а именно: Changan (-7 шт.), Geely (-6 шт.) и FAW (-5 шт.). На 4 дилера меньше стало у Smart, на 3 – у Ford и Nissan, на 2 – у Peugeot и УАЗа.

Крупнейшей дилерской сетью в России по-прежнему обладает LADA, у которой в апреле было 293 официальных автоцентра. У корейских производителей KIA и Hyundai их 194 и 190 соответственно. Дилерская сеть Renault состоит из 147 автосалонов, у GM-AVTOVAZ таковых 136. Также более сотни дилеров в нашей стране имеют Nissan, Volkswagen, УАЗ, Skoda, Toyota и Mitsubishi.

* Без учета отдельных сервисных центров

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