Эксперты назвали марки, которые выиграют от ухода Ford из России

Компания Ford, которая объявила о планах сконцентрироваться в России на сегменте LCV, к сентябрю намерена завершить продажи своих легковых автомобилей и кроссоверов. Таким образом, наш рынок покинут легковые Ford Focus, Mondeo и Fiesta, а также модели SUV – Kuga, EcoSport и Explorer.

Как считает директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский, после ухода Ford из России значительного прироста не испытает никто, поскольку доля в 3% рынка, которую занимал Ford, – не та цифра, которая, будучи размытой между разными брендами, окажет влияние на рынок. Но больше всего прирастут KIA и Hyundai, в меньшей степени – Nissan.

Между собой рыночную долю Ford поделят марки из масс-сегмента: корейские производители Hyundai и KIA, европейские Skoda и Volkswagen, в меньшей мере – японские Nissan и Mitsubishi, добавляет директор филиалов «Авилон. Ford» и «Авилон. Volvo» Михаил Жмаков.

«Если говорить о конкурентах бессменного бестселлера американской марки – Focus, то в первую очередь это KIA Rio и Hyundai Solaris, затем уже Volkswagen Polo. Сюда же можно отнести, в целом, и Skoda Rapid. Все эти модели находятся приблизительно в одном ценовом диапазоне. Однако по сравнению с «Фокусом» модели-конкуренты за меньшие деньги предлагали более богатый опционал, а «корейцы» еще и 5-летнюю гарантию, что является весомым преимуществом при покупке нового авто. Собственно говоря, эти же модели и поделят его рыночную долю после его ухода», – комментирует Дмитрий Шевченко, директор дилерских центров КЛЮЧАВТО, Дивизион «Краснодар-ЮГ».

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.

Подробнее о последствиях ухода Ford с российского рынка – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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