Продажи LADA в Евросоюзе по итогам марта показали незначительное падение

В первый весенний месяц нынешнего года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 466 новых автомобилей LADA, что на 1,3% ниже уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), их продажи снизились впервые в 2019 году.

Чуть более половины (50,2%) объема реализации пришлось на страны Западной Европы, жители которых в марте приобрели 234 новых автомобиля LADA. Причем здесь даже наблюдается рост их продаж (+4%).

Между тем, несмотря на мартовское падение, по итогам 1 квартала 2019 года реализация LADA демонстрирует положительную динамику. Так, за этот период было продано 1,3 тыс. машин российской марки – на 2,4% больше, чем в январе – марте прошлого года. И это составляет всего лишь 0,03% европейского авторынка, более подробная информация о котором содержится здесь.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с ужесточением экологических норм АВТОВАЗ решил временно покинуть авторынок Евросоюза. Учитывая и нынешние объемы продаж, данное решение видится экспертам вполне обоснованным.

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