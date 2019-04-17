Cadillac представил новый седан CT5

Компания Cadillac представила новый компактный седан класса люкс CT5 2020 модельного года. Модель будет производиться на заводе GM в Лансинге Гранд-Ривер (Lansing Grand River), который ранее получил инвестиции в размере 211 млн долларов США для производства седанов Cadillac следующего поколения. Цены, старт продаж и спецификации для российского рынка будут объявлены ближе к началу производства, сообщает пресс-служба Cadillac.

На момент запуска модельный ряд будет включать в себя комплектацию Luxury, Premium Luxury и Sport, с пакетом Platinum, доступном в комплектациях Premium Luxury и Sport. 2,0-литровый турбо-двигатель с технологией Twin-Scroll является стандартным, а 3,0-литровый турбо-двигатель Twin-Turbo V-6 доступен для моделей в комплектации Premium Luxury и Sport. Автомобиль оснащен задним приводом в базовой версии, также стандартным управлением режимов вождения. Полный привод доступен во всех комплектациях.

В оснащение автомобиля входят стандартный адаптивный дистанционный запуск двигателя, ионизатор очистки воздуха в салоне, массаж спины на передних сидениях. Технологии информирования водителя включают сиденье с функцией Safety Alert Seat и зеркало заднего вида Cadillac последнего поколения с функцией приближения и регулировки угла обзора.

Стандартные технологии помощи водителю включают предупреждение о столкновении с движущимся впереди автомобилем (Forward Collision Alert), автоматическое экстренное торможение на низкой скорости (Low Speed Forward Automatic Emergency Braking) и торможение перед пешеходом (Front Pedestrian Braking). Среди доступных технологий помощи водителю стоит также отметить усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение (Enhanced Forward Automatic Emergency Braking), автоматическая система помощи при парковке с функцией торможения (Automatic Parking Assist with Braking), система кругового обзора, использующая камеры высокого разрешения с возможностью записи, обнаружение и предупреждение о задних пешеходах (Rear Pedestrian Detection and Alert), автоматическое торможение при движении назад и др.

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