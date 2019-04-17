Mercedes-Benz отзывает в России более 760 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz. Так, отзыву подлежат 739 пикапов Mercedes-Benz X-Class, произведенных в период с января по декабрь 2018 года. Причиной отзыва является автоматическая система экстренного вызова, которая может не функционировать, сообщает пресс-служба Росстандарта. Из-за этого в случае аварии или другой экстренной ситуации, экстренный вызов не сможет быть отправлен автоматической системой. В этом случае экстренные службы не смогут быть направлены к автомобилю автоматической системой экстренного вызова. На автомобилях будет произведена кодировка SCN-кодирования в блоке управления Hermes.

Кроме того, отзыву подлежат 23 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, реализованных в период с января 2019 года. Причиной отзыва является то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности. Не исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или ее части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле. На автомобилях будет произведена замена приборной панели. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1080 автомобилей Mercedes-Benz С-Класса, реализованных в период с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва стала функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации. На автомобилях необходимо актуализировать программное обеспечение ESP.

Кроме того, в феврале компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 7011автомобилей Mercedes-Benz С- и GLC-классов, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва стала существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно. На автомобилях должна быть произведена актуализация программного обеспечения головного устройства Audio 20.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».