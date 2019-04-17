Европейский авторынок в марте продолжил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 3,6% до 1 млн 770 тыс. 849 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падение спроса наблюдается на всех крупнейших рынках Европы. По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 146 тыс. 152 единицы (-3,2%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 185925 машин (-3%). Второе место заняла Renault с показателем 120958 автомобилей (+0,2%). На третью строчку вышел Ford, реализовавший 112784 машины (-15,5%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (106734 шт., -2,9%) и Peugeot (102448 шт., -4,4%).

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