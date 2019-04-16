Средняя цена иномарки с пробегом – 590 тысяч рублей

В ходе подготовки специального отчета «AUTOSTAT DATA BOOK» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что средняя стоимость подержанного легкового автомобиля иностранной марки в России по итогам 2018 года составила 589,5 тыс. рублей.

В зависимости от возраста и бренда автомобиля этот показатель может существенно отличаться. К примеру, средняя цена иномарки с пробегом в возрасте до 3 лет превышает 1,6 млн рублей, в то время как у машин старше 15 лет она в среднем составляет порядка 240 тыс. рублей.

Также эксперты отмечают, что, к примеру, у премиальных марок Lexus, Mercedes-Benz и BMW средняя стоимость машин на вторичном рынке находится в интервале от 2,1 до 2,7 млн рублей. А вот у Renault, Chevrolet и Daewoo она не дотягивает и до 600 тыс. рублей.

Выяснить, почему одни иномарки с пробегом стоят дороже, а другие – дешевле, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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