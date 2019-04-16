17.04.19 Прочитали 906 раз

Honda представила концепт электромобиля X-NV для китайского рынка

Honda представила концепт электромобиля X-NV для китайского рынка

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Компания Honda на Международном автосалоне в Шанхае представила концептуальную модель электромобиля X-NV, который будет эксклюзивно производиться для китайского рынка.

Концепт X-NV был разработан силами подразделения Honda Motor China Technology  совместно с компанией Dongfeng Honda. Планируется, что серийная версия, производимая на базе концепта X-NV, поступит в продажу во второй половине 2019 года, сообщает пресс-служба Honda.

На стенде Honda также представлена китайская версия Odyssey в гибридной комплектации (разработка GAC Honda), которая поступит на китайский рынок к концу апреля 2019 года.

Напомним, в рамках своей стратегии для китайского региона, обнародованной в прошлом году, Honda планирует представить на рынке более 20 электрических моделей к 2025 году. Исходя из этой стратегии, подразделение GAC Honda представила в прошлом году электромобиль Everus VE-1, разработанный непосредственно для китайских потребителей. Кроме того, начиная с 2020 года Honda планирует презентовать ряд гибридов.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: китай премьеры электромобили honda

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