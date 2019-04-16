Geely представила новый модельный ряд

Компания Geely Auto представила на Шанхайском автосалоне 2019 новый модельный ряд. Главной премьерой стал концепт PreFace, первый премиальный спортивный седан Geely, в основу которого легла компактная модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), развивает узнаваемый язык дизайна Geely и является олицетворением будущих премиальных спортивных седанов Geely, сообщает пресс-служба китайской марки.

Также на Шанхайском автосалоне представлен ряд электрифицированных моделей, которые будут запущены в течение этого года. Среди них – кроссовер Geely Bin Yue с умеренной (MHEV) и подключаемой (PHEV) гибридными силовыми установками и подключаемый гибрид Emgrand GL. Обе модели будут продаваться вместе с текущими моделями MHEV и PHEV: седаном Bo Rui GE и минивэном Jiaji.

Кроме того, к 2022 году компания выведет свою инициативу Blue Geelу на новый уровень, представив полный ассортимент новых транспортных средств. Ранее китайский автоконцерн Geely представил глобальный бренд премиальных электромобилей Geometry. К 2025 году Geometry запустит 10 полностью электрических моделей в различных сегментах, включая седаны, кроссоверы и минивэны. Первой моделью станет премиальный седан Geometry A с полностью электрическим приводом, которая нацелена на глобальные продажи. Новинка будет выпускаться в двух версиях, со стандартной и увеличенной дальностью хода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Geely реализовали 1566 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в конце февраля в продажу поступила самая мощная и динамичная версия кроссовера Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Эта модель является бестселлером Geely на российском рынке. Компания Geely также ожидает положительные темпы роста продаж по итогам следующих месяцев благодаря расширению модельного ряда такими новинками, как хэтчбек Geely Emgrand GS, кроссовер Geely SX11 и седан Geely Emgrand GE.