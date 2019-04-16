LADA XRAY получит новый силовой агрегат - с мотором Renault и вариатором JATCO

На официальном сайте Росстандарта появилась информация о том, что АВТОВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на LADA XRAY с вариатором JATCO. Судя по документу, который вступает в действие 6 мая 2019 года, теперь у автомобиля также появится новый силовой агрегат.

Наряду с вазовскими 1,6- и 1,8-литровыми двигателями на XRAY теперь будет устанавливаться еще и 1,6-литровый двигатель Renault H4M, локализованный на АВТОВАЗе. В паре с ним будет работать бесступенчатый вариатор JATCO. В январе Минпромторг РФ заявлял, что в рамках СПИК АВТОВАЗа предполагается организовать производство бесступенчатой трансмиссии - очевидно, вариатор JATCO начнут производить в России, что, безусловно, скажется на его стоимости в лучшую сторону.

Корреспонденты «Российской газеты», основываясь на своих источниках информации, высказали предположение, что LADA XRAY может получить новую связку двигателя и коробки в середине 2019 года, а производство аналогичной LADA Vesta начнется в декабре текущего года.

Напомним, что в рамках заключенного в декабре 2018 года СПИК с АВТОВАЗом предполагается развитие модельного ряда автомобилей LADA, Nissan, Datsun, Renault и Mitsubishi и модернизация мощностей для их производства.

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