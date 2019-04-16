KIA представила новый седан K3 для китайского рынка

Компания KIA представила на Шанхайском автосалоне новый среднеразмерный седан К3, который разработан эксклюзивно для китайского рынка. Впервые К3 будет предлагаться также и с гибридной силовой установкой. Продажи нового KIA K3 начнутся в Китае во втором квартале 2019 года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Разработка дизайна новой модели велась под руководством вице-президента и главы KIA Design China, Олега Сона. Стремительный силуэт нового К3 не только подчеркивает спортивный характер автомобиля, но и обеспечивает улучшенные аэродинамические характеристики. Автомобиль отличает более солидная фронтальная часть с полностью оригинальным дизайном решетки радиатора, которая имеет фирменные очертания «улыбка тигра» (tiger nose), а также полностью светодиодные фары.

Моторная гамма нового К3 формировалась в соответствии с предпочтениями китайских потребителей. Для седана предлагаются два бензиновых двигателя: атмосферный объемом 1,5 литра и 1,4 литра с турбонаддувом.

Кроме того, впервые для среднеразмерного седана будет предложена версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Ее дизайн отличается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а мультимедийный комплекс дополнен сервисом, который подскажет расположение ближайшей зарядной станции.

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