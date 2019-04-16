Грузовой автопарк потребляет моторного масла всего лишь в 1,5 раза меньше, чем легковой

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Российский рынок моторных масел для грузовых автомобилей».

Отметим, что парк средних и тяжелых грузовиков на 1 января 2019 года составлял примерно 3,76 млн. единиц и был в 11,5 раза меньше парка легковых автомобилей. Однако по объему потребления моторных масел он уступил легковому парку лишь в 1,5 раза. Основания этого очевидны: во-первых, объемы заливки масел в двигатели грузовиков многократно превосходят объемы заливки в двигатели легковых, а, во-вторых, частота замены масла очень зависит типа, назначения и особенностей эксплуатации грузовика.

Например, почти 40% парка грузовых автомобилей нуждаются в объемах заливки от 20 до 35 литров моторного масла, а наибольшая доля рынка моторных масел приходится на седельные тягачи – около 37% и наименьшая – на фургоны – 9%.