Грузовой автопарк потребляет моторного масла всего лишь в 1,5 раза меньше, чем легковой

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Российский рынок моторных масел для грузовых автомобилей».
Отметим, что парк средних и тяжелых грузовиков на 1 января 2019 года составлял примерно 3,76 млн. единиц и был в 11,5 раза меньше парка легковых автомобилей. Однако по объему потребления моторных масел он уступил легковому парку лишь в 1,5 раза. Основания этого очевидны: во-первых, объемы заливки масел в двигатели грузовиков многократно превосходят объемы заливки в двигатели легковых, а, во-вторых, частота замены масла очень зависит типа, назначения и особенностей эксплуатации грузовика.
Например, почти 40% парка грузовых автомобилей нуждаются в объемах заливки от 20 до 35 литров моторного масла, а наибольшая доля рынка моторных масел приходится на седельные тягачи – около 37% и наименьшая – на фургоны – 9%.
Характерными особенностями российского рынка моторных масел являются также: необходимость использования значительного объема масел для бензиновых двигателей и востребованность большого объема масел, соответствующих устаревшим стандартам качества. Оба факта объясняются наличием в парке большой доли автомобилей советского производства. В первом случае это грузовики марок ГАЗ и ЗИЛ, снабженные бензиновыми двигателями, а во втором случае – КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ и УРАЛ. По нашим расчетам, активный парк грузовиков с бензиновыми двигателями насчитывает около 660 – 670 тысяч, а активный парк отечественных грузовиков с дизельными двигателями, отвечающими стандартам не выше API CF-4, достигает почти 600 тысяч.