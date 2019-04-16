Импортированный в Россию грузовик впервые получил электронный ПТС

Импортированный в Россию грузовой автомобиль впервые получил электронный паспорт транспортного средства. Им стал седельный тягач Scania S500 4х2 нового поколения, предназначенный для магистральных перевозок и эксплуатации с полуприцепом, оснащенный 13-литровым двигателем мощностью 500 л.с. После оформления электронного паспорта автомобиль был растаможен, поставлен на учет в ГИБДД и передан клиенту в тестовую эксплуатацию, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Как отмечается, в настоящее время «Скания-Русь» является активным участником системы электронных паспортов и ведет работу в ежедневном режиме в тесном взаимодействии с АО «Электронный паспорт»: вводят в систему сведения одобрений типа транспортного средства, создают пробные ЭПТС, тестирует сервисы по передаче прав собственности на транспортное средство дилерам, подключенным к системе электронных паспортов.

Таким образом компании-импортеры транспортных средств активно расширяют работу в системе электронных паспортов. Ранее, в декабре 2018 года электронный ПТС был оформлен на первый импортированный легковой автомобиль – Porsche Cayenne.

Планируется, что в ближайшее время компании-импортеры и производители транспортных средств на территории Российской Федерации перейдут к массовому оформлению ЭПТС. А после окончания переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, выдача бумажных ПТС на новые транспортные средства полностью прекратится.

Напомним, система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.