Lexus представил свой первый минивэн - модель LM

В рамках мотор-шоу, которое открылось сегодня в Шанхае и продлится до 25 апреля, японская компания Lexus продемонстрировала модель, с которой она входит в новый для себя сегмент – роскошных минивэнов. Автомобиль создан на платформе Toyota Alphard. Новая модель будет называться Lexus LM. По имеющейся у агентства «АВТОСТАТ» информации, компания еще в прошлом году зарегистрировала для нее два новых товарных названия - LM 350 и LM 300h (LM – Luxury Minivan - «роскошный минивэн»). Автомобили позиционируются как некие лимузины для деловых людей, в которые можно заходить, не пригибаясь.

Еще большее сходство с лимузином возникает при виде салона автомобиля: в нем второй ряд пассажирских сидений отделен от водительского места перегородкой (лимузинная компоновка). На выставке прошла информация, что этот продукт Lexus не предназначен для глобального рынка, он будет реализовываться лишь на рынках Китая и некоторых азиатских стран. Во всяком случае, об этом пишут корреспонденты портала Paultan.

Они также сообщают, что Lexus LM будет предлагаться с двумя двигателями (как у Alphard). LM 350 будет оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, в то время как представленный на выставке LM 300h является гибридом с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем Atkinson. Автомобиль можно будет заказать как с передним приводом, так и в полноприводной версии. Комфорт езды обеспечивается технологией амортизатора поворотного клапана, впервые представленной на Lexus ES.

Внешний вид минивэна соответствует современной дизайнерской концепции марки Lexus. Он включает в себя массивную решетку радиатора, узкие фары от седана LS и оригинальную заднюю часть корпуса. Фирменная решетка Lexus отличается плавными хромированными акцентами. По бокам от нее - светодиодные фары с тройным лучом и фирменные дневные ходовые огни марки. Стоит отметить, что хромированных деталей немало и в задней части корпуса, и внутри салона.

Вернемся к салону. «По сравнению с традиционными роскошными транспортными средствами Lexus новинка представляет роскошную среду, создающую личное пространство, которое помогает пассажирам лучше работать в бизнесе», - заявляют в компании Lexus. Первый MPV бренда является четырехместным. Как пояснила компания-изготовитель, два пассажирских сидения набиты полиуретановой пеной низкой плотности, которая обеспечивает идеальную поддержку и комфортом, схожий с домашним диваном. Они охлаждаются с помощью вытяжной вентиляции. «Простор максимального комфорта» оснащен 26-дюймовым экраном, холодильником, зонтиком и центральной консолью с сенсорной панелью управления. Панель управляет положением сидений, функциями релаксации, климат-контролем и аудиосистемой.

В дальнейшем, как заявил производитель, появится 7-местная версия LM, которую позиционируют как семейный автомобиль для деловых людей или автомобиль для длительных поездок. В этой версии за вторым рядом роскошных ковшеобразных сидений появится скамья третьего ряда, отличающаяся большими, очень удобными подлокотниками.

Объявлено, что выпускаться минивэны, по крайней мере на первых порах, будут только в двух цветах – черном и жемчужно-белом. Старт производства - не ранее 2020 года.

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