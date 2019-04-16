LADA Granta в марте стала лидером рынка в трех федеральных округах

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей в марте нынешнего года и определили модели-лидеры в федеральных округах. Согласно результатом исследования, LADA Granta лидирует сразу в трех из них

Так, в первый весенний месяц жители Приволжского ФО приобрели 4 063 новых автомобиля семейства LADA Granta – на 31% больше, чем в марте 2018-го. На втором месте их предпочтений находится LADA Vesta (3 969 шт.; +24%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (1 960 шт.; -7%).

В Северо-Кавказском ФО по итогам марта объем рынка новых автомобилей LADA Granta составил 699 единиц (+21%), а LADA Vesta – 646 экземпляров (-16%). Кроме них, в тройку лидеров попала еще Toyota Camry с результатом в 367 машин (+34%).

Объём рынка новых автомобилей семейства LADA Granta в Сибирском ФО в прошлом месяце составил 697 единиц, что на 73% больше, чем год назад. Вторую строчку тут занимает KIA Rio (653 шт.; +34%), третью – LADA Vesta (642 шт.; +44%).



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