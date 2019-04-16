16.04.19 Прочитали 326 раз

LADA Granta в марте стала лидером рынка в трех федеральных округах

LADA Granta в марте стала лидером рынка в трех федеральных округах

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
Все ежемесячные обзоры

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей в марте нынешнего года и определили модели-лидеры в федеральных округах. Согласно результатом исследования, LADA Granta лидирует сразу в трех из них

Так, в первый весенний месяц жители Приволжского ФО приобрели 4 063 новых автомобиля семейства LADA Granta – на 31% больше, чем в марте 2018-го. На втором месте их предпочтений находится LADA Vesta (3 969 шт.; +24%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (1 960 шт.; -7%).

В Северо-Кавказском ФО по итогам марта объем рынка новых автомобилей LADA Granta составил 699 единиц (+21%), а LADA Vesta – 646 экземпляров (-16%). Кроме них, в тройку лидеров попала еще Toyota Camry с результатом в 367 машин (+34%).

Объём рынка новых автомобилей семейства LADA Granta в Сибирском ФО в прошлом месяце составил 697 единиц, что на 73% больше, чем год назад. Вторую строчку тут занимает KIA Rio (653 шт.; +34%), третью – LADA Vesta (642 шт.; +44%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры федеральные округа kia kia rio lada lada granta lada vesta toyota toyota camry

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом у россиян

14 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

«Лада» на миллион («Российская газета»)

1 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Каких моделей LADA может лишиться Евросоюз?

12 апреля 2019

Вся инфографика
 
Загрузка...