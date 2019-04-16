Jaguar Land Rover объявил результаты программы «Территория честных сделок»

Компания Jaguar Land Rover представила результаты программы «Территория честных сделок» по итогам 2018/19 финансового года. Данное предложение рассчитано на владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover, которые собираются реализовать их в частном порядке – покупателям, которых они нашли по объявлению или через общих знакомых. Программа позволяет им заключить сделку по продаже и покупке автомобиля Jaguar или Land Rover в дилерском центре и избежать всевозможных рисков, связанных с состоянием автомобиля и передачей денежных средств, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Продавец и покупатель по договоренности могут посетить официальный дилерский центр компании, чтобы провести свою сделку. За символическую сумму в 100 рублей квалифицированные специалисты помогут осмотреть автомобиль и провести его техническую диагностику по 165 пунктам, а также проверить историю технического обслуживания модели. Если по итогам встречи владелец и клиент принимают решение заключить сделку, прием и передачу денег они могут осуществить через кассу дилерского центра. Таким образом, «Территория честных сделок» обеспечивает максимально прозрачные условия купли-продажи автомобиля с пробегом.

За прошедший финансовый год больше половины автомобилей, которые были заявлены на участие в программе, прошли полную диагностику по 165 пунктам, после чего более 50% из них сменили своего владельца благодаря специалистам официального дилерского центра. При этом 53% от всех проданных автомобилей были реализованы в рамках программы сертифицированных автомобилей с пробегом Approved.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».