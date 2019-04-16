16.04.19 Прочитали 803 раз

Jaguar Land Rover объявил результаты программы «Территория честных сделок»

Jaguar Land Rover объявил результаты программы «Территория честных сделок»

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
Все готовые отчёты

Компания Jaguar Land Rover представила результаты программы «Территория честных сделок» по итогам 2018/19 финансового года. Данное предложение рассчитано на владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover, которые собираются реализовать их в частном порядке – покупателям, которых они нашли по объявлению или через общих знакомых. Программа позволяет им заключить сделку по продаже и покупке автомобиля Jaguar или Land Rover в дилерском центре и избежать всевозможных рисков, связанных с состоянием автомобиля и передачей денежных средств, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Продавец и покупатель по договоренности могут посетить официальный дилерский центр компании, чтобы провести свою сделку. За символическую сумму в 100 рублей квалифицированные специалисты помогут осмотреть автомобиль и провести его техническую диагностику по 165 пунктам, а также проверить историю технического обслуживания модели. Если по итогам встречи владелец и клиент принимают решение заключить сделку, прием и передачу денег они могут осуществить через кассу дилерского центра. Таким образом, «Территория честных сделок» обеспечивает максимально прозрачные условия купли-продажи автомобиля с пробегом.

За прошедший финансовый год больше половины автомобилей, которые были заявлены на участие в программе,  прошли полную диагностику по 165 пунктам, после чего более 50% из них сменили своего владельца благодаря специалистам официального дилерского центра. При этом 53% от всех проданных автомобилей были реализованы в рамках программы сертифицированных автомобилей с пробегом Approved.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: вторичный рынок премиум-марки автомобили с пробегом jaguar jaguar land rover land rover

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

8 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Jaguar Land Rover добился запрета кроссовера Landwind X7 («Авторевю»)

26 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Портрет владельца автомобиля Land Rover

20 марта 2019

Вся инфографика
 
Загрузка...