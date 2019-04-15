Volkswagen Touareg получил новую версию в России

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на флагманский внедорожник Touareg в новом исполнении – Exclusive. Модель предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Цена бензиновой версии Touareg Exclusive составляет 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем он буде стоить 4 млн 799 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen Touareg Exclusive оборудуется 19-дюймовыми колесными дисками Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist, задними стеклами с тонировкой, лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также омывателем фар.

Автомобиль предлагает на выбор два стилевых направления интерьера – технологичный Elegance или уютный Atmosphere. Эти направления дополняются пакетом кожаной отделки Savona с сиденьями ergoComfort с активной вентиляцией и функцией массажа спереди и подогревом сзади, варьируемой по цвету интерьерной подсветкой, накладками на пороги также с подсветкой.

Volkswagen Touareg в новом исполнении получил расширенный набор функционального оборудования. Комплектация Exclusive оснащается премиум-пакетом «Память», в который входят память настроек передних сидений и боковых зеркал, а также электропривод и память настроек рулевой колонки, пакетом «Свет и обзор», включающим в себя функцию задержки выключения фар Coming Home и двойные противосолнечные козырьки. Более того, в комплект оснащения входит электропривод открывания и закрывания двери багажника c функцией Easy Open (обеспечивающей, кроме того, функцию бесключевого доступа),адаптивная пневмоподвеска с выбором профиля движения, пакет интерфейсов для внешних устройств, предоставляющий возможность подключения мобильного телефона, 3 дополнительных USB входа, интерфейс App-Connect, а также интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой.

Комфорт в салоне обеспечит 4-зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и возможностью управления с задних сидений, кокпит Innovision с навигационной системой Discover Premium и цифровой приборной панелью Active Info Display, доводчики дверей, проекция данных на лобовое стекло.

Что касается систем-ассистентов водителя, в оснащение нового Touareg Exclusive входят пакет «Парковка», представляющий собой камеру заднего вида и парковочный ассистент Park Assist, система контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, включающий функцию stop&go и ограничитель скорости, а также ассистент смены полосы Side Assist.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам марта продажи флагманских внедорожников Volkswagen Touareg в России выросли на 57%. Между тем, компания Volkswagen разработала специальные предложения на покупку своих автомобилей в апреле 2019 года. В частности, для Touareg при заключении кредитного договора на 12 месяцев ставка начинается с 5,9%. Кроме того, Volkswagen поддерживает клиентов специальными условиями по КАСКО. Тарифы при страховании моделей Tiguan, Teramont и Touareg начинаются от 2,9%. Акция распространяется на новые автомобили 2018 и 2019 года выпуска, купленные за наличные и в кредит.