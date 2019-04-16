Китайский авторынок в марте снизил темпы падения

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам марта снизились на 6,9% и составили 2 млн 019 тыс. 400 единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд на фоне торможения экономического роста. За три первых месяца 2019 года китайский авторынок снизился на 13,7% до 5 млн 262 тыс. 800 машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию в Китае на 9,4% до 324900 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.