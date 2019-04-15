В России растут продажи премиальных Cadillac и Chevrolet

Американский автоконцерн General Motors по итогам первого квартала увеличил продажи своих марок Cadillac и Chevrolet в России и СНГ на 38%. Так, в отчетный период было реализовано 192 премиальных внедорожника Chevrolet – на 78% больше, чем в прошлом году. Продажи автомобилей Cadillac выросли на 16% и составили 228 единиц, сообщает пресс-служба GM Россия.

Как отмечает генеральный директор GM Россия Эктор Вилларреал, Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade стали лидерами продаж соответствующих брендов. Более трети продаж Chevrolet составили большие внедорожники. Почти две трети продаж Cadillac – модели люксовых внедорожников.

В начале апреля 2019 года стартовала новая финансовая программа GM Russia – Cadillac Finance и Chevrolet Finance по новым сниженным ставкам, начиная с 5% годовых для физических лиц в России.

«Мы видим потенциал для продаж наших автомобилей на российском рынке и в странах СНГ и уверены, что бренды Cadillac и Chevrolet будут продолжать оставаться конкурентоспособными в своих сегментах. Мы будем продолжать инвестировать в новые модели и позитивный опыт обслуживания наших клиентов в официальной дилерской сети», – заявил г-н Вилларреал.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года российские дилеры Cadillac начнут продажи обновленного седана Cadillac CT6. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.

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