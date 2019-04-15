Проблему пробок в России хотят решить за счет автовладельцев - путем введения платных перекрестков

Решать проблему перекрестков в России путем введения в крупных городах платных перекрестков предложили представители национальной технологической инициативы «Автонет». И не просто предложили, но уже готовятся провести такой эксперимент в 2020 году в одном из региональных центров – в рамках проекта «Умный город». Город пока не определен, но не исключено, что это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

В отличие от Воронежского проекта, о котором недавно рассказывал «АВТОСТАТ», где в качестве эксперимента с 2017 года идет установка «умных светофоров», грамотно перераспределяющих потоки транспорта, в проекте «Автонета» речь идет о введении платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Математически данный проект просчитан следующим образом. Введение платного перекрестка приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки, и процентов 10 водителей заранее выберут альтернативный маршрут. Уменьшение трафика на 10 - 20% в определенные часы в узком месте даст возможность проехать 80 - 90% оставшихся водителей, которые заплатят за проезд для сокращения времени.

Выдвигая свою инициативу, «Автонет» ссылается на эксперимент, проведенный в 2006 году в Стокгольме, пишет агентство «Прайм». Тогда правительство страны установило на перекрестках 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами. Деньги списывались с банковского счета водителя, а эффектом от внедрения стало сокращение пробок на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%.

В качестве аргумента «Автонет» добавляет к общим расчетам то, что заторы в пробке означают рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге. Кстати, по поводу расхода бензина и амортизации транспорта – спорный момент, ибо в поисках объезда такого перекрестка водитель тоже будет тратить дополнительный бензин.

Между тем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как проблемы пробок решаются сегодня в том же Стокгольме, прошедшем через эксперимент 13 лет назад. И с удивлением обнаружили, что от платных перекрестков сегодня в Стокгольме отказались. Вместо этого в городе пошли по другому пути. Шведы сделали платным въезд и выезд на территорию центральных районов в нескольких городах. Но только в будние дни в дневное время. Вечерами и в выходные и праздничные дни сохраняется бесплатный режим. Платным сделали в Швеции проезд по некоторым мостам (например, по мостам, соединяющим Швецию с Данией и Швецию с Норвегией). Кроме того, въезд в столицу Стокгольм и выезд из него сделали платным в целом.

Что касается других городов Европы, то в Германии, например, платным является въезд в экологические зоны в некоторых городах. В Англии в Лондоне существует платный въезд в центр в будние дни в рабочие часы.

Напомним также, что в России, помимо платного решения проблемы заторов, предлагаются и другие варианты решения проблемы заторов. Вернемся снова к воронежскому эксперименту, связанному свнедерением в союзе с японскими технологиями «умных светофоров». Проект доказал свою эффективность и, судя по всему, готов к дальнейшему распространению. Отметим главную разницу между ним и тем, что предлагает сейчас «Автонет». В Воронеже финансовая нагрузка, связанная с внедрением и эксплуатацией «умных светофоров» легла на городской бюджет и, очевидно, некие внебюджетные фонды, а в «Автонет» проект, вероятно, будет окупаться за счет обычных водителей.