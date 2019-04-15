16.04.19 Прочитали 1169 раз

АВТОВАЗ предложил автомобилистам придумать названия для будущих моделей LADA

АВТОВАЗ предложил автомобилистам придумать названия для будущих моделей LADA

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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АВТОВАЗ с 15 по 29 апреля 2019 года предлагает всем посетителям своего сайта и подписчикам социальных сетей принять участие в создании новых имен для будущих автомобилей LADA. Любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей LADA разных семейств, а также  поделиться тем, какие ассоциации они вызывают. В качестве иллюстраций выступают современные модели LADA, что помогает формированию ассоциаций, но не ограничивает в выборе названий, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, участие людей в создании имен для новинок LADA – часть истории марки. Название современного бестселлера LADA, автомобиля Granta, было выбрано из 60 тысяч вариантов, предложенных российскими автолюбителями. Публичные опросы, проводимые АВТОВАЗом, касаются не только названий, но и внешнего вида автомобилей. Перед выпуском автомобилей линейки Cross, АВТОВАЗ провел интернет-опрос, который показал, что  потенциальные покупатели позитивно относятся к машинам с цветным оформлением салона.

Напомним, в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG.

В декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является  поддержка  развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз разработки

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