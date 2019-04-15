«Автотор» начал производство KIA Cerato по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству седана KIA Cerato третьего поколения в режиме полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку. KIA Cerato, собранные по полному циклу, появятся в дилерской сети во второй половине апреля, сообщает пресс-служба корейской марки.

KIA Cerato производится на предприятии «Автотор» с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,6 л (128 л.с.) и 2 л (150 л.с.). Версия с «младшим» мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль с 2-литровым двигателем комплектуется только 6-ступенчатой автоматической КП. В зависимости от комплектации цены Cerato составляют от 1 млн 134 тыс. 900 рублей до 1 млн 444 тыс. 900 рублей.

Напомним, седан Cerato стал третьей моделью KIA, сборка которой осуществляется на «Автоторе» по полному циклу. Ранее в режиме CKD были переведены Sorento (ноябрь 2013 года) и Cerato Classic (ноябрь 2014 года). С 2012 года, когда на предприятии «Автотор» началось производство KIA Cerato, в общей сложности было выпущено 68 тысяч автомобилей этой модели.

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