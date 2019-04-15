Выпуск легковых машин в марте вырос на 3%

По данным Росстата, за три первых месяца 2019 года с российских конвейеров сошло 384 тыс. легковых автомобилей – это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 137 тыс. машин, что на 3,3% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что Ульяновский автозавод в прошлом месяце начал производство модернизированных внедорожников УАЗ «Хантер». Добавим также, что с конвейера «Автотора» сошел 2-милионный автомобиль с момента начала производства в мае 1997 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 29,4 тыс. единиц, что на 4% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,2 тыс. грузовиков – это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что Горьковский автозавод в марте начал производство новых фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой.