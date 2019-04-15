15.04.19 Прочитали 1475 раз

В России – свыше 8 млн единиц коммерческой техники

В России – свыше 8 млн единиц коммерческой техники

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
Все готовые отчёты

В ходе подготовки маркетингового отчета «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на начало 2019 года в России числилось 8,3 млн единиц коммерческой техники.

Практически половина (49,7%) от этого количества пришлась на LCV, парк которых составил 4,11 млн штук. Немногим меньше (3,76 млн шт.; доля – 45,4%) в России зарегистрировано грузовых автомобилей. Оставшиеся 4,9% парка коммерческой техники принадлежит автобусам, что эквивалентно 405,7 тыс. единиц.

Отметим также, что парк коммерческий техники в России в более чем в пять раз меньше парка легковых автомобилей, которых на начало года насчитывалось 43,5 млн единиц.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк россия

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Ford Transit доступен в лизинг с дополнительной скидкой за объем

вчера, 17:00

Все новости

Статьи на тему

Автопродажи исчерпали ресурс господдержки («Коммерсант»)

10 апреля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Ford в России: история в цифрах и фактах

27 марта 2019

Вся инфографика
 