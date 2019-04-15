В России – свыше 8 млн единиц коммерческой техники

В ходе подготовки маркетингового отчета «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на начало 2019 года в России числилось 8,3 млн единиц коммерческой техники.

Практически половина (49,7%) от этого количества пришлась на LCV, парк которых составил 4,11 млн штук. Немногим меньше (3,76 млн шт.; доля – 45,4%) в России зарегистрировано грузовых автомобилей. Оставшиеся 4,9% парка коммерческой техники принадлежит автобусам, что эквивалентно 405,7 тыс. единиц.

Отметим также, что парк коммерческий техники в России в более чем в пять раз меньше парка легковых автомобилей, которых на начало года насчитывалось 43,5 млн единиц.

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