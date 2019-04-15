Узбекский бренд Ravon может наладить сборку в России

Речь идет о производственной площадке в Черкесске – заводе Derways, на котором до октября 2018 года собирались автомобили сразу нескольких китайских брендов. Однако потом сборка встала из-за обвинения руководства предприятия в уклонении от уплаты налогов.

Сейчас, по данным «Известий», какие-то договоренности о возобновлении производства на предприятии достигнуты, и уже ведутся работы по монтажу конвейера Ravon. Пилотная сборка моделей может начаться в середине лета, а крупноузловое производство компания планирует наладить до конца текущего года. О том, что это похоже на правду, говорит и тот факт, что в конце марта российский дистрибутор «Равон Моторс Рус» продлил одобрение типа транспортного средства на свою самую популярную в России модель — Ravon R2 (лицензионная копия Chevrolet Spark).

Эксперты считают, что определенные преимущества союза Derways и Ravon есть: по сравнению с «китайцами», которые раньше собирались на черкесском предприятии, Ravon имеет право на беспошлинный ввоз машинокомплектов и на компенсацию утилизационного сбора. Однако объемы продаж, которые бренд демонстрировал на российском рынке раньше, не позволяют говорить о сколько-нибудь полной загрузке мощностей в Черкесске.

Опять же, «пауза» в продажах со стороны узбекского бренда (автомобили которого перестали ввозить в Россию год назад) и жесткая конкуренция в сегменте, в котором прежде были представлены модели Ravon, заставляют специалистов сомневаться в широком успехе этого проекта – ну, если, конечно, ценовая политика при реализации автомобилей будет коренным образом пересмотрена и бренд сможет предложить самые бюджетные автомобили в России.

Что же касается планов узбекского предприятия «Узавтосаноат» (которое раньше поставляло «равоны» в Россию) – недавно оно возобновило экспорт своих машин в Белоруссию: туда были отправлены Nexia R3 (перелицованный Chevrolet Aveo) и Ravon R4 (Chevrolet Cobalt). Однако в отношении нашей страны компания свои планы пока не озвучивала. Известны лишь планы в отношении ее головного предприятия в Узбекистане.

Так, в феврале нынешнего года заместитель председателя правления «Узавтосаноат» по технической политике и локализации Азизбек Шукуров во время брифинга рассказал журналистам, что завод в Узбекистане планирует полностью обновить свой модельный ряд и отныне будет обновлять его «вровень с американским предприятием». В сентябре 2018 года завод снял с конвейера Captiva, затем заявил о прекращении выпуска седана бизнес-класса Malibu, в феврале сообщил, что отказался ставить на конвейер обновленную версию Cobalt. Вместо них предприятие вынашивает планы по выпуску двух автомобилей в сегменте SUV.

Напомним, что в октябре 2017 года «Узавтосаноат» и General Motors изменили формат сотрудничества в рамках своего СП и еще тогда решили сохранить бренд Chevrolet (для внутреннего рынка), Ravon (для внешнего).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».