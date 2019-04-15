«Авилон» открыл дилерский центр Audi на ЗИЛе

Автомобильная группа «Авилон» открыла новый дилерский центр Audi на исторической территории бывшего завода имени Лихачева. В 2019 году «Авилон» планирует продать 1500 автомобилей марки четырьмя кольцами, сообщает пресс-служба дилера.

Новый дилерский центр Ауди Центр Авилон будет заниматься продажей новых автомобилей и машин с пробегом, сервисным обслуживанием, услугами автокредитования и автострахования, лизингом, трейд-ин. На семи этажах дилерского центра площадью 8400 кв.м разместились шоу-румы, зоны продаж, техстанции, административные помещения. Шоу-румы вмещают отдельные зоны Audi Individual и Audi Sport. Сегодня в дилерском центре представлен весь модельный ряд бренда Audi. В скором времени появятся новинки 2019 года – Q3, а также модели А8 и Q8 c дизельными моторами. В сервисе, насчитывающим 22 поста, в день могут обслуживаться до 60 автомобилей. Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей с планируемым сроком окупаемости - 4-5 лет.

«Развитие премиального бренда Audi – стратегическая задача для автомобильной группы «Авилон». По итогам 2018 года доля компании «Авилон» составила 10,4% в продажах Audi в Москве, и мы планируем увеличить долю в 2 раза. Согласно данным АЕБ, за первый квартал 2019 года продажи Audi на российском рынке выросли на 2%. По нашим прогнозам, этот показатель вырастет в 2-3 раза в ближайшие несколько лет», – заявил председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Audi реализовали 3363 автомобиля, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.



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