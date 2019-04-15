Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России

Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва является присутствующий дефект тормозных суппортов, который может повлиять на безопасность эксплуатации мотоцикла, сообщает пресс-служба Росстандарта. Тормозные суппорты со временем могут подвергаться коррозии в районе расточки суппорта под воздействием агрессивной внешней среды, особенно в прибрежных районах или районах где используется дорожная соль. Эта коррозия может привести к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта. Если данное явление остается незамеченным, это может привести к усиленному прихватыванию тормозов, что может вызвать аварию. На транспортных средствах будут произведена замена тормозного суппорта в сборе. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре прошлого года компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 441 мотоцикла Harley-Davidson (типы FS2, FL3, TG1), реализованного с декабря 2016 года по настоящее время. Причиной отзыва стало то, что на гидравлической системе сцепления с дополнительным механизмом привода сцепления (детали номер 37200131 и 37200131A) на некоторых мотоциклах может присутствовать внутренняя утечка жидкости за поршнем/уплотнением дополнительного механизма привода сцепления. Если такая утечка не будет устранена, из резервуара главного цилиндра сцепления вытечет достаточное количество жидкости, чтобы подвергнуть контур гидравлического привода сцепления воздействию воздуха. Это может привести к невозможности создать достаточную тягу для выключения сцепления. Это, в свою очередь, может привести к потере управляемости транспортного средства при включении, первом переключении скорости или остановке и стать причиной аварии. На транспортных средствах должны быть произведены демонтаж дополнительного механизма привода сцепления в сборе и замена поршня механизма привода в сборе.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи мотоциклов Harley-Davidson на российском рынке выросли на 39% и составили 893 единицы. В результате Harley-Davidson занял четвертое место среди самых продаваемых мотоциклетных брендов в России с долей в 9,5%.