Правительство решило отказаться от идеи видеофиксации процедуры техосмотров

Законопроект о техосмотре транспортных средств депутаты ГосДумы планируют рассмотреть и принять во втором чтении завтра, 16 апреля. Но уже сегодня представитель профильного комитета (по транспорту) Евгений Москвичев поделился с «Интерфаксом» информацией, что от идеи видеофиксации процедуры техосмотра при всей ее привлекательности, решено отказаться. Депутаты предпочли ограничиться фотосъемкой: предлагается делать два снимка машины – в начале техосмотра и по завершении его.

Как ранее писал «АВТОСТАТ», месяц назад предлагалось при осмотре каждого автомобиля производить фото и видеофиксацию, а после осмотра – фото передавать в облачное хранилище МВД, видео – хранить на серверах операторов и предоставлять по запросу. Но уже тогда некоторые депутаты полагали, что если техническое обеспечение идеи полностью переложить на плечи аккредитованных операторов, производящих диагностику, многие компании из-за финансовой нагрузки будут вынуждены уйти с рынка таких услуг.

Что касается других предложений экспертов – по запрету рекламы фирм, незаконно торгующих диагностическими картами и увеличению штрафов для тех технических экспертов, которые превращают серьезную процедуру диагностики в простую формальность и берут за это деньги – вероятнее всего, с приемом этих предложений проблем не будет. Они уже рекомендованы к принятию.

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