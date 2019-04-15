15.04.19 Прочитали 234 раз

Правительство решило отказаться от идеи видеофиксации процедуры техосмотров

Правительство решило отказаться от идеи видеофиксации процедуры техосмотров

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
Все оперативные данные

Законопроект о техосмотре транспортных средств депутаты ГосДумы планируют рассмотреть и принять во втором чтении завтра, 16 апреля. Но уже сегодня представитель профильного комитета (по транспорту) Евгений Москвичев поделился с «Интерфаксом» информацией, что от идеи видеофиксации процедуры техосмотра при всей ее привлекательности, решено отказаться. Депутаты предпочли ограничиться фотосъемкой: предлагается делать два снимка машины – в начале техосмотра и по завершении его. 

Как ранее писал «АВТОСТАТ», месяц назад предлагалось при осмотре каждого автомобиля производить фото и видеофиксацию, а после осмотра – фото передавать в облачное хранилище МВД, видео – хранить на серверах операторов и предоставлять по запросу. Но уже тогда некоторые депутаты полагали, что если техническое обеспечение идеи полностью переложить на плечи аккредитованных операторов, производящих диагностику, многие компании из-за финансовой нагрузки будут вынуждены уйти с рынка таких услуг.

Что касается других предложений экспертов – по запрету рекламы фирм, незаконно торгующих диагностическими картами и увеличению штрафов для тех технических экспертов, которые превращают серьезную процедуру диагностики в простую формальность и берут за это деньги – вероятнее всего, с приемом этих предложений проблем не будет. Они уже рекомендованы к принятию.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: техосмотр

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Новая версия поправок к закону о техосмотре подготовлена для внесения в Думу

18 марта 2019

Все новости

Статьи на тему

«Механизм поборов»: депутаты намерены отменить техосмотр (Газета.Ru)

3 февраля 2019

Все статьи
 