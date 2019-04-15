Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль, который сошел с конвейера завода SAIC Volkswagen в городе Чанша. Юбилейным стал Skoda Kodiaq GT в красном цвете Velvet Red, сообщает пресс-служба чешской марки.

«Компания Skoda растет очень быстро. Только за последние пять лет мы продали более четверти от числа всех автомобилей, произведенных за 124-летнюю историю нашего бренда. Отметка в 22 миллиона стала новой вехой, которая вдохновляет нас на дальнейшие успехи. Так, к концу 2022 году в рамках кампании по расширению модельного ряда мы представим более 30 новых моделей, 10 из которых будут частично или полностью работать на электротяге. Китай сыграет в этом процессе одну из ведущих ролей: 12 лет назад Skoda вышла на рынок Поднебесной, а уже в 2010 году Китай стал самым крупным рынком для чешского бренда», – отметил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер.

Skoda Auto является одним из старейших производителей автомобилей в мире. Компания начала выпускатьавтомобили в Млада-Болеславе еще в 1905 году, когда ее отцы-основатели Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент представили модель Voiturette A. С тех пор в Чехии и на других заводах Skoda по всему миру было произведено уже 22 млн автомобилей.

За последние годы чешский бренд значительно расширил свои производственные мощности. Только в Чешской республике Skoda с 1991 года инвестировала более 300 млрд крон в развитие своих заводов и производственных процессов. В 2014 году производство Skoda Auto впервые превысило 1 млн автомобилей за календарный год. В сентябре 2017 года с конвейера завода в Квасинах сошел 20-миллионный по счету автомобиль Skoda.