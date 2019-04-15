КАМАЗ и «Роснано» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

КАМАЗ и компания «Роснано» подписали соглашение о стратегическом партнерстве при разработке и производстве перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов. Документ создает основу для реализации совместных проектов по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Подписанное соглашение предоставляет КАМАЗу эксклюзивные условия при закупке литий-ионных батарей производства одной у портфельных компаний «Роснано» – «Лиотех-Инновации». Объем поставок литий-ионных батарей на сборочные предприятия и предприятия по производству автокомпонентов КАМАЗа будет определен исходя из потребностей заказчика. В планах партнеров также разработка, тестирование и запуск в серийное производство энергоэффективных аккумуляторных ячеек, модулей и тяговых батарей, предназначенных для электробусов различных типов (с динамической, ночной, ультрабыстрой зарядкой) и других видов электрического транспорта, как производимых на КАМАЗе в настоящее время, так и перспективных моделей.

«Сотрудничество с КАМАЗом стало первым шагом по переходу «Лиотеха» от производителя литий-ионных ячеек в статус ОЕМ-поставщика аккумуляторов, – прокомментировал председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. – Это соответствует мировой практике в области решений по хранению энергии и говорит о том, что российские заказчики переходят к серийному использования литий-ионных накопителей. Это соглашение поможет нашей портфельной компании «Лиотех» более эффективно планировать ассортимент и предложить наиболее интересный для КАМАЗа продукт и технологию. В партнерстве с крупнейшим российским производителем грузового и пассажирского автотранспорта «Роснано» сможет создать экономически эффективные готовые решения, удовлетворяющие требованиям систем городского транспорта».

В свою очередь, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что на систему накопления энергии приходится около 30% себестоимости электробуса. Поэтому переход на российские литий-ионные накопители энергии позволит существенно снизить цену электробусов, а также минимизировать зависимость от импортных комплектующих, что станет очередным шагом КАМАЗа в направлении импортозамещения.

Дополнительно в рамках соглашения «Роснано» и КАМАЗ проработают совместные предложения по усилению мер государственной поддержки развития российского рынка электротранспорта с использованием отечественных литий-ионных систем накопления энергии для различных регионов РФ. Также партнеры подготовят предложения для внесения в региональные программы развития общественного транспорта, направленные на создание в регионах экологически чистого, комфортного парка общественного транспорта, соответствующего всем мировым требованиям к безопасности передвижения. Комплексный подход к оценке региональных транспортных систем позволит найти оптимальные решения по используемым типам зарядки и их оптимальному сочетанию в мегаполисах.