«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод для автопрома

Российский производитель алюминия «Русал» и американский холдинг Braidy Industries Inc. объявили о намерении создать совместный проект по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде, штат Кентукки, США.

Как сообщает пресс-служба «Русала», проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить листы шириной 104 дюйма (264,16 см), самые широкие листы холодного проката в США.

Как отмечается, продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке. На заводе будет установлено ультрасовременное оборудование от лучших производителей, что обеспечит лидирующие позиции завода на рынке и станет конкурентным преимуществом в долгосрочной перспективе.

«Русал» будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового прокатного завода в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири. В обмен на вложенные инвестиции «Русал» получит 40% долю нового завода, оставшиеся 60% будут принадлежать Braidy Industries. Пул финансовых учреждений обеспечат проектное финансирование. После подписания договора о намерениях«Русал» и Braidy Industries планируют привлечение средств на финансовых рынках.

«Русал» и Braidy Industries заключили эксклюзивный договор о намерениях, в котором прописаны детали коммерческих условий для совместного предприятия, а также информация о проведении любых переговоров в будущем. Ожидается, что юридически обязывающая документация по Проекту будет подписана во втором квартале 2019 года, после того, как будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Спрос на плоский прокат металла в Северной Америке на протяжении последних 5 лет демонстрирует активный рост, который продолжится по всему миру, особенно в автомобильном секторе. Ключевым фактором роста спроса является государственная программа по снижению среднего расхода топлива при выпуске новой автомобильной продукции, которая заставляет все большее число производителей деталей и оборудования незамедлительно переходить на использование алюминиевых компонентов.

Площадка, выбранная для завода, будет располагаться в непосредственной близости от производителей автозапчастей, что позволит минимизировать расходы на транспортировку готовой продукции.