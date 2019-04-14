ТОП-10 самых популярных моделей SUV с пробегом в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом в 1 квартале 2019 года составил 263,8 тыс. единиц. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером вторичного рынка SUV уже длительное время остается LADA 4x4 – за три месяца россияне приобрели 21 тыс. таких 3-дверных внедорожников с пробегом (+3%). На втором месте по-прежнему располагается Chevrolet Niva с показателем 17,5 тыс. перепроданных экземпляров (+10%). Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (9 тыс. шт.; +4%), за которым идут две модели Nissan – X-Trail (7,7 тыс. шт.; +10%) и Qashqai (7,5 тыс. шт.; +9%).

В ТОП-10 рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом в России по итогам января – марта нынешнего года также попали: Renault Duster (17,5 тыс. шт.; +7%), Mitsubishi Outlander (16,3 тыс. шт.; +1%), Honda CR-V (13 тыс. шт.; -0,5%), Volkswagen Tiguan (11,8 тыс. шт.; +10,5%) и Toyota Land Cruiser (11,7 тыс. шт.; -10%).

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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