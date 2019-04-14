В России числится порядка 13 тысяч люксовых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается 12,7 тыс. автомобилей сегмента Luxury. Это составляет всего лишь 0,03% от всего легкового парка РФ.

Около 80% всех люксовых автомобилей страны сосредоточено в двух федеральных округах – Центральном (8,5 тыс. шт.) и Северо-Западном (1,5 тыс. шт.). На долю каждого из оставшихся округов приходится не более 5% от общего количества.

Среди регионов ожидаемо лидирует столица – в Москве зарегистрировано свыше половины (53,7%) всех автомобилей сегмента Luxury в России, что составляет 6,8 тыс. единиц. По 1,2 тыс. таких машин числится в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Из нестоличных субъектов РФ по этому показателю лидирует Краснодарский край (391 шт.), а замыкает пятерку лидеров по объему парка роскошных автомобилей Свердловская область (178 шт.). Отметим также, что еще в 6 российских регионах на учете стоит более сотни люксовых машин: Ростовская область (172 шт.), Татарстан (118 шт.), Самарская область (118 шт.), Чеченская Республика (113 шт.), Ставропольский край (112 шт.) и Челябинская область (105 шт.).

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