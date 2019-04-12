12.04.19 Прочитали 1837 раз

Volkswagen отзывает в России более 280 кроссоверов Teramont

Volkswagen Teramont

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Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 281 кроссовера Volkswagen Teramont, реализованных в 2018-2019 годах. Причина отзыва заключается в том, что для изготовления задних витых пружин, возможно, использовался неодобренный материал. В связи с этим не исключена возможность поломки витых пружин и повреждения задних шин, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена замена задних витых пружин. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Volkswagen Teramont, ставший самой большой моделью в линейке марки, вышел на российский рынок в апреле 2018-го, и до конца года был продан в количестве 1587 экземпляров.

Volkswagen Teramont, построенный на модульной платформе MQB, оборудуется бензиновыми двигателями мощностью 220 л.с. или 280 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Модель предлагается в четырех комплектациях по цене от 2 млн 949 тыс. рублей. Уже в начальной версии Teramont оборудован тремя рядами сидений, интерфейсом App-Connect, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с цветным восьмидюймовым дисплеем с датчиком приближения.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв volkswagen volkswagen teramont

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