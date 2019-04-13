За неделю 9 брендов поменяли цены на свои модели

Эксперты сайта «Цена Авто» в рамках проводимого мониторинга цен* на новые автомобили установили, что за последнюю рабочую неделю (с 8 по 12 апреля) у 9 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, обновились прайс-листы.

Так, подорожал почти весь модельный ряд у марок Mitsubishi и Volvo, рост цен которых составил 0,6 – 2,5% и 0,3 – 5,7% соответственно. Получила новые ценники половина моделей из продуктовой линейки брендов Jeep (подорожание на 0,8 – 4,2%), Subaru (на 0,9 – 1,7%) и Changan (на 0,9 – 1,6%).

Еще четверо автопроизводителей ограничились повышением цен на одну или несколько моделей. Так поступили немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Klasse (на 1 – 3%), и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана К900 (на 2,3 – 4%). У японской Mazda подорожал кроссовер СХ-5 (на 1 – 3,1%), а у премиального бренда Lexus выросли цены на все семейство кроссоверов NX (на 1,7 – 2,5%).

Отметим, что более подробная информация, т.е. о величине удорожания (в рублях) и новых ценах на эти и другие автомобили, содержится на сайте «Цена Авто».

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* Рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.