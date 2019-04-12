12.04.19 Прочитали 299 раз

Volvo наладила производство кроссовера XC40 в Китае

Volvo наладила производство кроссовера XC40 в Китае

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Компания Volvo Cars начала производство компактного кроссовера XC40 на заводе в Луцяо (Китай). До сих пор завод Volvo Cars в Генте (Бельгия) был единственной производственной мощностью по выпуску XC40, мировые продажи которого уже превысили отметку в 100 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Volvo Cars.

С этой недели завод в Луцяо начал производство кроссоверов Volvo XC40 для локального рынка. Расположенный к югу от Шанхая, завод принадлежит Geely, тогда как его деятельность находится полностью в ведении Volvo Cars. Деятельность завода позволит одновременно приблизить производство XC40 к одному из его крупнейших рынков сбыта и увеличить объем выпуска для удовлетворения растущего спроса на модель.   

«Спрос на XC40 превзошёл все наши ожидания – даже самые оптимистичные. Производство XC40 в Луцяо увеличит нашу производственную мощность, добавит гибкости расстановке сил на карте нашей производственной географии и станет наглядным олицетворением стратегии «производим там, где продаем», – отметил президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

На заводе в Луцяо уже производится кроссовер 01 бренда Lynk and Co, находящегося в совместном владении Volvo Cars и Geely. Параллельно с этим, Polestar – принадлежащий Volvo Cars и Geely производитель спортивных электрокаров – объявил на этой неделе о том, что электрический фастбэк Polestar 2 начнет производиться на заводе со следующего года. Таким образом, в скором времени сходить с конвейера на заводе в Луцяо начнут модели трех разных брендов, входящих в Volvo Car Group. Volvo XC40, Lynk and Co 01 и Polestar 2 созданы на базе компактной модульной архитектуры CMA – совместной разработки Volvo Cars и Geely.

Как отмечается, пополнение производственных мощностей Volvo Cars заводом в Луцяо в еще большей степени увеличит гибкость производственной деятельности компании. Заводы в Генте и Луцяо теперь сфокусируются на производстве автомобилей на базе CMA, тогда как заводы в Торсланда (Швеция), Чэнду, Дацине (Китай) и Южной Каролине (США) занимаются производством моделей на базе архитектуры масштабируемой платформы SPA.  

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, источник: www.autostat.ru

Теги: китай производство премиум-марки volvo volvo xc40

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