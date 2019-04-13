13.04.19 Прочитали 323 раз

Volkswagen Polo в марте стал лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Volkswagen Polo в марте стал лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,6 тыс. единиц, что на 2% больше, чем годом ранее. Отметим, что в первый весенний месяц на местном рынке сменился лидер.

Самым популярным автомобилем среди жителей Северной столицы на этот раз стал седан Volkswagen Polo, который в марте разошелся тиражом в 468 экземпляров (-1,5%). На вторую строчку опустился Hyundai Solaris (458 шт.; -5%), который до этого лидировал два месяца подряд.

Далее в предпочтениях петербуржцев, с одинаковым результатом в 435 автомобилей, расположились KIA Rio (+6,5%) и LADA Vesta (+60%). Замкнул же пятерку лидеров кроссовер Hyundai Creta с показателем 389 единиц (-10%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга по итогам марта нынешнего года попали: Volkswagen Tiguan (345 шт.; +25%), Mitsubishi Outlander (295 шт.; -5%), Skoda Rapid (260 шт.; +8%), Renault Duster (251 шт.; +38%) и LADA Largus (231 шт.; -6,5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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