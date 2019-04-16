KIA в марте увеличила корпоративные продажи в России на 4%

Корпоративные продажи KIA в марте составили 2530 автомобилей, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила свыше 13% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За три первых месяца 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 6316 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 19560 автомобилей – это 2,4% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 52982 автомобиля KIA, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5%.

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