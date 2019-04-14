Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России на 21%

Российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 701 легкий коммерческий автомобиль, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России увеличились на 11% и составили 1556 единиц.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в прошлом месяце покупателям было передано 417 автомобилей группы Т6, с начала года – 912 машин (+7%). Продолжается рост спроса на модель Caddy, чьи продажи в марте составили 143 единицы, а за первый квартал – 315 штук (+15%). Модель Crafter в прошлом месяце нашла 72 покупателя, за январь – март ее реализация выросла на 18% до 187 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила новый Multivan 6.1, который будет доступен для предзаказа в России осенью текущего года. В автомобиле собрано множество новых электронных ассистентов, таких как Cross Wind Assist, Lane Assist, Park Assist, Side Alert, Rear View и др.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».