ABTODOM открыл первый шоу-рум и сервисный комплекс BMW в центре Москвы

В Москве открылся ABTODOM Boutique Шмитовский – единственный официальный сервис в центре столицы, в котором представлена вся линейка новинок BMW, BMW M и BMW i.

Как сообщает пресс-служба дилера, площадь бутика 4000 кв.м, из которых 430 – шоу-рум, а 797 – сервисный центр. Особое внимание при проектировании центра уделили комфорту клиентов. В команду бутика на Шмитовском попали лучшие и самые опытные специалисты ABTODOM.

Напомним, ABTODOM начал сотрудничество с BMW 27 лет назад, открыв первый официальный дилерский центр BMW в России.

По словам генерального директора BMW Group Россия Штефана Тойхерта, открытие дилерского бутика в центре Москвы соответствует глобальной стратегии компании. «Мы не просто производим автомобили – мы предлагаем премиальные решения для городской мобильности, поэтому нам важно быть физически ближе к нашим клиентам. ABTODOM Boutique – шаг именно в этом направлении», – заявил глава BMW Group Россия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры BMW реализовали 9685 автомобилей – на 22,1% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показал BMW X3, чьи продажи выросли вдвое – до 1618 штук.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».