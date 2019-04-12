С 1 июня в России вступают в силу правила автотюнинга

Постановление N 413, определяющее порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или наоборот запрещать всевозможный тюнинг, которым часто увлекаются российские автолюбители – кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес и пр.

Утвержденными правилами четко прописано, как и куда обращаться за получением разрешения на подобные изменения. Согласно Постановлению, прежде чем заниматься тюнингом, владелец должен обратиться за разрешением в специализированную лабораторию и получить заключение. При этом под лабораторией понимается организация, аккредитованная на проведение таких работ. Затем это лабораторное заключение внесут в реестр (небольшое уточнение – реестра пока нет, Правила вступят в действие раньше, чем он появится), который Минэкономразвития обязано создать к 1 января 2020 года. Далее по процедуре – обращение в ГИБДД, затем – к производителю работ на установку желаемого оборудования.

Следующий этап – снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Последний шаг – техосмотр в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности. На этом этапе изменения будут внесены в регистрационные данные вашего автомобиля.

В Госавтоинспекции к предлагаемым изменениям уже готовятся. Более того, как сообщили корреспонденту «Российской газеты», там даже хотят упростить процедуру по выдаче разрешений - например, сделать возможным подачу документов в электронном виде. Так уже делается при получении разрешений на установку газобалонного оборудования, и в ГИБДД автовладельцы приезжают не два раза, а один, и уже с установленным оборудованием.

Документом также определен перечень причин, по которым автовладельцу могут отказать в выдаче разрешения на изменения конструкции автомобиля – причем, как с точки зрения документов (неполный пакет; отсутствие аккредитации у лаборатории, давшей разрешение; ТС находится в розыске; в отношении ТС существует ограничение на совершение регистрационных действий и др.), так и с точки зрения технического соответствия (внесенные изменения увеличивают максимально разрешенную массу ТС; при вносимых изменениях уничтожается идентификационный номер; замена части кузова или кабины, не предусмотренные маркой транспортного средства; установка грузоподъемного оборудования для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которого не была проведена оценка соответствия в составе транспортного средства и др.).

Большая часть всех этих правил заработает уже с 1 июня 2019 года.

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