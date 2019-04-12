Российский авторынок в марте опустился на пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в марте вернулся к росту, тем не менее опустился на пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 458054 машины (-3,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на март традиционно приходится наибольший объем месячных продаж в году, что связано со вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства. Однако в этом году на уровень спроса негативно влияют сохраняющаяся неопределенность в отношении условий Brexit, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента.

Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 345523 реализованных автомобиля (-0,5%). Третий результат показала Франция – 225818 машин (-2,3%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 193662 машин (-9,6%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика продолжается седьмой месяц подряд, при этом мартовское падение стало наибольшим с начала года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 150 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в марте снизился на 4,3% и составил 122664 машины.