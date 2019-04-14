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Итальянский авторынок в марте усилил падение

Итальянский авторынок в марте усилил падение

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Автомобильный рынок Италии в марте снизился на 9,6% до 193662 машин. Таким образом, отрицательная динамика продолжается седьмой месяц подряд, при этом мартовское падение стало наибольшим с начала года, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 6,5% и составила 537289 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в марте реализовал 31632 машины (-21,5%). Второе место занимает Volkswagen, снизивший реализацию на 3,5% до 17535 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 12296 автомобилей (-20,9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (12225 шт., -12,2%) и Opel (10959 шт., -1,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: италия авторынок европы автомобильные рынки

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