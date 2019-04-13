Авторынок Германии в марте ушел «в минус»

Авторынок Германии в марте снизился на 0,5% и составил 345523 машины. По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и достигла 880092 единиц (+0,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший показатель за первый квартал с 2000 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в марте реализовал 62627 машин (-2,9%). На втором месте идет Audi, увеличившая продажи на 15,9% до 29751 единицы. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 28054 автомобиля (-5,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (25613 шт., -4,7%) и BMW (25458 шт., -3,1%).

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