Wabco локализовала производство в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на площадке Камского индустриального парка «Мастер» 11 апреля состоялось открытие первой производственной линии фирмы Wabco (Бельгия), ведущего поставщика технологий и систем управления безопасностью и эффективностью для коммерческого транспорта.

По словам директора производства «Вабко Восток» Виталия Егорова, линия рассчитана на производство 350 тысяч штук клапанов ABS в год при работе в три смены и может покрыть потребность рынка по трем продуктам. При этом площадь линии занимает всего 28 кв.м. Линия оснащена системой «промышленное зрение», исключающей ошибки при сборке, и автоматическим стендом, проверяющим качество каждого готового изделия. Операционная система Wabco соответствует лучшим мировым практикам машиностроительной отрасли.

Предприятие создано с большим заделом для развития: инфраструктура и площадь позволяют разместить здесь еще несколько производственных линий, создать комфортные рабочие места. Оптимальные бизнес-кейсы определятся в будущем.

Как отмечается, Wabco является давним глобальным партнером КАМАЗа, сотрудничество с которым началось еще в 1990 году. Как сообщил президент – председатель совета директоров Wabco Жак Эскюлье, сегодня компания заканчивает разработки новых систем, включая системы электронного привода, системы курсовой устойчивости, также системы поддержания полосы движения и системы автономного торможения, которые будут внедрены в новые модели «КАМАЗов» поколения К5.

Отметим, что компания Wabko специализируется на производстве комплектующих для коммерческих автомобилей. А о том, какие компании занимаются изготовлением автокомпонентов для легкового транспорта - смотрите в специальном отчете «Производители автомобильных компонентов в России для легковых автомобилей», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».