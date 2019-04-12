Российский рынок новых автобусов в 1 квартале упал на 11%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 2,6 тыс. единиц, что на 10,7% меньше, чем в январе - марте 2018 года (2,9 тыс. шт.).

Очевидно, на цифры в значительной степени повлияло январское падение продаж: в январе реализация в этом сегменте рынка упала сразу на четверть, причем основную «погоду» здесь сделали три лидера рынка – ПАЗ, МАЗ и ЛИАЗ, дружно ушедшие «в минус». В феврале и марте ситуация с продажами на ПАЗе и МАЗе значительно улучшилась, и первый квартал они завершили с положительной динамикой. Что касается ЛИАЗа, в январе он показал значительное падение (-74%), но по итогам 1 квартала ситуация практически не изменилась (-71,7%).

За период с января по март нынешнего года лидерство на рынке новых автобусов по-прежнему принадлежит отечественному производителю ПАЗ, на долю которого пришлось более 67% от общего объема. В количественном выражении это составляет 1 768 автобусов, что на 10,3% больше, чем год назад. Далее с большим отрывом от лидера идут отечественный ЛИАЗ (173 шт.; -71,7%) и белорусский МАЗ (161 шт.; +67,7%).

Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране остается высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в январе - марте 2019 года составил 979 единиц (-1,6%). На втором и третьем местах располагаются также представители Павловского автозавода - автобус малого класса ПАЗ-3204 (342 шт.; -4,7%) и высокопольный автобус среднего класса ПАЗ-4234 (282 шт.; +68,9%). Далее в рейтинге следует низкопольный НЕФАЗ-5299 (158 шт.; -14,6%) и МАЗ-206, разошедшийся тиражом в 113 единиц (в 8 раз больше, чем год назад).